Kot pravi, dan začne s kosom kruha, namazanim z arašidovim maslom in mamino marmelado. Na vprašanje, na katero stran se obrne kruh, če mu pade iz rok na tla, pa mladenič v smehu prizna: »Žal mi je le enkrat uspelo, da ni padel na stran, namazano z arašidovim maslom.«

Za prvi kozarec arašidovega masla je na začetku več kot tri ure lupil arašide in jih nato stresel v domači mlinček. »Spomnim se, da se je iz mlinčka kmalu nekaj pokadilo. Kljub temu da je bilo maslo izvrstnega okusa, mami ni bila navdušena nad packarijo, ki je nastala,« se Starič spominja svojih ambicioznih kuharskih podvigov in prizna, da je v prvem mesecu, ko je preizkušal različne arašide in recepte, uničil šest mlinčkov. »Nato sem odkril pražene arašide izvrstne kakovosti iz Južne Amerike, iz katerih še danes nastaja naše arašidovo maslo.«

Pred leti je Rok Starič stavil s prijatelji, da bo izoblikoval svoje telo. Spremenil je svoje prehranjevalne navade, se povezal z osebnim trenerjem in veliko telovadil. »Svoje sladke pregrehe sem moral nadomestiti z zdravo različico, željo po čokoladi pa sem potešil z žlico arašidovega masla. Ko sem ugotovil, da izdelki v trgovinah vsebujejo ogromno soli, sladkorja in umetnih snovi, ki niso najboljše za našo presnovo, in ker nikjer nisem našel stoodstotno naravnega arašidovega masla brez nezdravih dodatkov, sem se odločil, da ga pripravim kar sam.«

Blagovna znamka na kickstarterju

Med treningi in delom je imel pogosto zelo malo časa za prehrano, zato je kozarec sveže mletega arašidovega masla pogosto nosil s sabo v službo in na trening. »Ko je trener videl, da imam nekaj 'domačega', me je hitro vprašal, ali ga lahko tudi on pokusi. Nad polnostjo okusa je bil tako navdušen, da me je prosil, da mu naslednjič prinesem tri kozarce. Kmalu zatem so začela deževati naročila tudi drugih mojih športnih sotrpinov,« pove Starič. »Tako sem ugotovil, da obstaja velika potreba po stoodstotno naravnem arašidovem maslu brez dodatkov. Odločil sem se, da ustvarim lastno znamko Rok’s peanut butter in jo maja 2015 predstavim svetu na platformi kickstarter.«

Na kickstarterju so si lahko navdušenci z vsega sveta v zameno za podporo med prvimi zagotovili Rok’s peanut butter. »S številnimi podporniki smo prejeli dovolj zagonskega kapitala, da smo lahko proizvodnjo optimizirali in razvili proces polnjenja in pakiranja. Od takrat pa do danes smo z arašidovim in mandljevim maslom napolnili že več kot 136.000 kozarcev, kar v praksi pomeni 20 tovornjakov.«

Z leti so se z ekipo lotili razvoja več kot dvanajstih izdelkov – med drugim tudi sladoleda in zdravih energijskih kroglic iz datljev in oreščkov. »Nekaj idej za izdelke prileti čisto naključno ob pogovoru s prijatelji, znanci, spet drugi se razvijejo na pobudo ali s povpraševanjem naših uporabnikov. Kljub temu da vsak izdelek ne ugleda luči sveta, verjamem, da je kreativni razvojni proces izdelka največja zaloga znanja, ki ti lahko pri nadaljnjem razvoju le koristi,« pove sogovornik. »Pred dvema letoma sva s Špelo s Kmetije Sterle ustvarila mandljev in arašidov sladoled, ki je nato popolnoma osvojil žirante v Lidlovi lojtrci domačih.«