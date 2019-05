Pozdrav prvakov v domu prvakov. Še je narisan na oboku stare, zahodne tribune Ljudskega vrta grafit »dom prvakov«. Tam je desno od Mitje Vilerja in Marcosa Tavaresa. Z zastavo v roki. Je bil, je in bo. Ne samo na oboku tribune, dobro je ostal zapisan tudi pri navijačih. Aleš Mertelj. Ljudski vrt mu je, v dresu Triglava, skandiral ime in priimek. Tako vzhodna kot južna tribuna. Sloga. »Vedno čutim, da je to drugi dom, čutim spoštovanje, ki sem ga vedno vračal,« se je spet solznih oči poklonil Aleš Mertelj. On in Triglav sta si aplavz več kot zaslužila, komaj tretjič na petnajstih tekmah so orli iz Ljudskega vrta odšli z vsaj točko.

»Naša vsaka tekma je kot finale, da se rešimo dodatnih kvalifikacij,« je povedal trener Dejan Dončić. »Polno vsega je bilo,« mu je lahko le prikimal Darko Milanič. Ljudski vrt je – sploh po takem tednu – zdaj že skoraj vajen »vsega«. Tudi golov, ko se prešteva sekunde, Jasmin Mešanović ga je zabil v enajsti. »Trend je, da na začetku odigraš dolgo žogo in vršiš pritisk,« je pojasnil Milanič. Predlani ga je Marcos Tavares Domžalam zabil še tri sekunde prej. Triglav je sicer spoštljivo postavil špalir, a ni prišel na slavje. Ker je Milanič posegel v postavo – zamenjal je bočna branilca, (ne)usodno spočil Amirja Derviševića in Blaža Vrhovca –, je Triglav suvereno tekmoval. Kristjan Arh Česen je odbitek iz razdalje pospravil povsem nepokrit. Nato so orli vrnili z mariborsko finto. »Pa smo se v slačilnici dogovarjali, da bi drugače začeli,« je jezilo Milaniča. David Tijanić je izkoristil nepazljivost prekrokane obrambe. V 24. sekundi drugega polčasa. Za preobrat.

Ne prvi, kajti Luka Zahović se tako bojuje za ubranitev strelske krone, da Milanič ni imel srca v igro prvič poslati Nardina Mulahusejnovića. Zahović je najprej silovito zabil enajstmetrovko, ko je Luka Čadež naletel v Jana Mlakarja. Nato je zapravil sijajno priložnost, ko je okleval pred Čadežem. To mu ni šlo, potem pa je ob vratnici zvito zabil. »V običajnih okoliščinah je to dovolj za zmago,« je Milanič ocenil, da bi trije goli naj zadoščali. Niso. Aleksander Rajčević je nespretno ob predložku odbil žogo in jo podal – Luki Majcnu. Drugi strelec lige tega pač ni zapravil. »Spomnite se, kaj sem tukaj rekel nazadnje,« je spomnil Dončić, »imeli smo 1:1 ob polčasu in izgubili s 4:1. Vsi igralci lahko na takih tekmah napredujejo.« In so. Za aplavz.

Endri Cekici poskrbel za preobrat Olimpije Olimpija je z zmago v Velenju potrdila drugo mesto. Ljubljančani so ob polčasu po golu Milana Tučića, Šiškarja v dresu Velenjčanov, zaostajali 0:1, v drugem pa je z dvema goloma za preobrat poskrbel Albanec Endri Cekici po asistencah Jurčevića in Savića. »Zasluženo smo osvojili tri točke, saj smo več napadali, ker smo želeli na tej tekmi potrditi drugo mesto v prvenstvu. Pohvale tudi Rudarju, ki je bil na trenutke nevaren,« je bil jedrnat trener Olimpije Safet Hadžić, ki je ekipo sestavil brez Roka Kronavetra, potem ko se je 32-letni Mariborčan odločil, da ne bo podaljšal pogodbe z Ljubljančani. »Olimpiji čestitke za zasluženo zmago, saj si je priigrala več priložnosti. Mi smo se bojevali po najboljših močeh, a Olimpija ima odlične posameznike,« je povedal trener Rudarja Almir Suljemanović. Rudar si je nekaj ur kasneje, ko je Mura premagala Gorico, tudi teoretično zagotovil obstanek v ligi. Mura je proti Gorici prišla do pomembnih treh točk v boju za Evropo, junak zmage je bil z dvema goloma v treh minutah Amadej Maroša. »Vtisi so odlični. Na začetku smo bili zaradi pomembnosti tekme malo preveč nervozni v posesti žoge, nato smo prevladovali,« je bil vidno zadovoljen trener Mure Ante Šimundža, saj ima v boju za četrto mesto tri točke prednosti pred Celjani. Gorica je izgubila četrtič zapored in ima le še teoretične možnosti, da bi v zadnjih dveh krogih ujela osmi Triglav, ki ima šest točk prednosti. Realnost Gorice so torej dodatne kvalifikacije z drugouvrščenim klubom druge lige, ki bo najverjetneje Tabor iz Sežane. »V odprti tekmi smo bili kaznovani za neučinkovitost. Mura je bila boljša in je zasluženo zmagala,« je bil realen neizkušeni trener Gorice Saša Kolman.