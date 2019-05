Konec avstrijske koalicije: dovolj je dovolj morda ne bo dovolj

Niti v četrto ni šlo: kot vse tri pred njo je v soboto še ena avstrijska vlada s svobodnjaki (FPÖ) predčasno končala mandat. Dobesedno čez noč in še neprimerno bolj neslavno od vseh prejšnjih. Zaradi dveh tipov, ki sta v omami oblasti izgubila sleherni stik s politično in vsako drugo resničnostjo ter lakomno pogoltnila zastrupljeno vabo. Naivno do osuplosti, a hkrati vendarle ne presenetljivo. Vselej in povsod, kjer so (bili) svobodnjaki na oblasti, jih spremljajo večje ali manjše afere, ki vedno znova potrjujejo pravilo. Domnevna stranka malih ljudi, ki vedno znova obljublja, da bo očistila »politično močvirje«, deželno ali zvezno, torej iztrebila korupcijo in klientelizem, zase brez izjeme uporablja drugačna merila, pri tem pa se lahkotno požvižga še na postulate demokratične ureditve in pravne države.