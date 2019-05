Na zadnji seji velenjskega mestnega sveta so svetniki enotno glasovali za to, da občina eno od parcel za pošto zamenja s parcelo med Kersnikovo in Šercerjevo ulico v četrtni skupnosti Desni breg. Gre za zelenico, ki jo namerava občina prodati zasebnemu investitorju, ki bo tam zgradil dva manjša stanovanjska bloka. »Vse lepo in prav, verjamem, da občina potrebuje vedno več stanovanj. Vendar pa bo s to pozidavo uničena še zadnja večja zelenica v tem predelu mesta, občina pa stanovanjske problematike tudi ne bo rešila, saj se bodo stanovanja, zgrajena na tej parceli, prodala na trgu, kar je razvidno tudi iz raznih spletnih oglaševalskih portalov,« opozarja Andrej Vrbec, ki živi v neposredni bližini zelenice in se je tudi pridružil civilni iniciativi Ohranimo zeleno mesto, ki so jo ustanovili, da bi opozorili ljudi na vse večje nesmisle.

Potreb po stanovanjih je vedno več

A se zdi, da želje tistih, ki živijo na območju te mestni četrti, na občini niso pripravljeni uslišati, saj so svetniki brez glasu proti sprejeli predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za letošnje leto, ki se nanaša tako na prodajo kot pridobivanje nepremičnin. Med zemljišči, ki so namenjena prodaji, so tudi večji sklopi zemljišč na območju Bevč, namenjenih gradnji poslovnega objekta. Zemljišče vzhodno od Abanke v osrednjem delu Velenja pa je predvideno za gradnjo dveh stanovanjskih stolpičev. »Zemljišče bomo zamenjali in tako pridobili stoodstotno lastništvo na zemljišču med pošto in reko Pako, kjer smo zdaj v solastniškem razmerju. S tem bi dobili možnost gradnje stanovanjsko-poslovnega kompleksa s centralnimi dejavnostmi ter konkretnega dogovarjanja s stanovanjskim skladom za gradnjo neprofitnih stanovanj. Potreb po stanovanjih je v našem mestu zelo veliko, saj je trenutno na čakalni listi za dodelitev stanovanja kar 360 prosilcev,« pojasnjuje Vesna Jeličić iz kabineta velenjskega župana.

A kot menijo v civilni iniciativi Ohranimo zeleno mesto, bodo s tem prebivalce prikrajšali za dragoceni prostor, kjer se zdaj igrajo otroci, tam pa se pogosto sprehajajo tudi lastniki štirinožcev. »Pozimi se je veliko otrok tu predajalo zimskim radostim. Zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da občini namero preprečimo. In zato zbiramo podpise pod peticijo,« pravi Vrbec. »Če dopustimo to gradnjo, bo Velenje počasi postalo betonska džungla,« je eden od Velenjčanov zapisal na družbenem omrežju in pozval someščane k podpisu peticije. »Čeprav nisem pristaš civilnih iniciativ, moram priznati, da imajo tokrat prav, in se z njimi strinjam,« pa je pristavil drug Velenjčan.

Občina namerava sicer prodati tudi zemljišča ob Šaleški cesti in na območju Vinske Gore, ki so predvidena za individualno stanovanjsko pozidavo, ter še nekatera druga. Tudi tista, ki so predvidena za gradnjo hitre ceste. Letos bi tako samo s prodajo zemljišč zaslužila dobrih 4,6 milijona evrov, s prodajo stavb ali delov stavb 1,3 milijona evrov in s prodajo zemljišč s stavbami dobrih 680.000 evrov.