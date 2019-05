Kitajski proizvajalec računalnikov Lenovo je minuli teden v Orlandu na Floridi predstavil novo različico prenosnika, ki za zdaj še nima uradnega imena, bo pa imel upogljiv zaslon. Naprava se bo torej zgledovala po telefonih s pregibnim zaslonom, ki sta ga napovedala Huawei in Samsung. Slednji je zaradi tehničnih zapletov z zasloni izid mobilnika že preložil za nedoločen čas.

Prenosnik, ki ga je predstavil Lenovo, ima tri načine uporabe. Ko je do konca raztegnjen, je tablica z diagonalo zaslona 33,8 centimetra (13,3 palca). Če ga prepognete in uporabljate kot običajni prenosnik, zaslon meri zgolj še 24,4 centimetra (9,6 palca), druga polovica pa se spremeni v tipkovnico. Poleg tega lahko napravo prepognemo in obdržimo celotno površino za zaslon, le da je ta seveda na sredini upognjen.

Zaslon je OLED, izdelal pa ga je LG. Kot velja za prihajajoče mobilnike s pregibnimi zasloni, ima tudi prenosnik Lenova namesto steklenega zaslon iz posebne plastike. To je tudi razlog za nekaj skrbi. Predvsem je vprašljivo, kakšna bo izkušnja tipkanja. Pisanje daljših besedil na zaslonih na dotik že tako ni najbolj udobna izkušnja. Z novo napravo pa se bo moral uporabnik navaditi tudi na domnevno nekoliko mehkejšo površino v primerjavi s steklenimi zasloni. Glede na to, da želi Lenovo s prenosnikom nagovoriti predvsem profesionalne uporabnike, ki so veliko na terenu, je vprašanje udobnosti tipkovnice še toliko bolj pomembno za koncept prenosnika s pregibnim zaslonom. Možnost, da na napravo priklopimo dodatno tipkovnico, povezano prek bluetootha, pa nekako izniči posebnost takšne naprave. Zakaj ne bi potlej raje uporabili katere koli zmogljivejše tablice z dodatno tipkovnico?

Pri Lenovu pravijo, da so prototip razvijali že več kot tri leta, še posebno pozornost pa so posvetili vzdržljivosti tečaja oziroma mehanizma za pregibanje zaslona. Tako kot naprava še nima uradnega imena, bo treba počakati tudi še na uradni datum izida. Prav tako ni znana cena. Domnevno pa naj bi morali počakati vsaj do prve polovice prihodnjega leta.