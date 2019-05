Janez Svoljšak in Miha Zupin, člana Alpinističnega odseka PD Kranj, sta bila od sredine marca do sredine aprila v osamljenih gorah nad ledenikom Revelation na Aljaski, kjer je v zadnjem desetletju raziskovala povprečno po ena alpinistična odprava na leto, dostop do baznega tabora pa je mogoč le z letalom.

»Največji pečat plezanju nad ledenikom Revelation daje odmaknjenost od civilizacije. Vsa komunikacija je omejena na sporočila prek satelitskega telefona, prihod in odhod v bazni tabor pa sta odvisna od lepega vremena,« je po vrnitvi povedal Janez Svoljšak, vodja odprave Revelation 2019, ki jo je podprla tudi Planinska zveza Slovenije. »Vreme je tam zelo spremenljivo, kar sva najbolj občutila prve dni, ko nama je veter zvil nosilne palice v šotoru in naju je med plezanjem po grebenu prisilil h gibanju po kolenih,« je še povedal Svoljšak. »Zaradi močnega vetra je v stenah veliko napihanega snega, zato sva v smereh dvakrat obračala, v številnih raztežajih pa sva morala najprej sneg odstraniti, da sva prišla do skale ali ledu. Odstranjevanje snega s cepinom v navpičnem terenu ni lahko opravilo in je bilo včasih celo težje kot samo plezanje.«

»Odpravo ocenjujeva kot zelo uspešno, saj sva preplezala pet kompleksnih prvenstvenih smeri, tri od teh na neosvojene vrhove. Skupni imenovalec vseh prvenstvenih vzponov sta bila neznan teren iz raztežaja v raztežaj in najina želja, da ne bi bilo preveč napihanega snega, ki nama bi onemogočil vzpon,« je še povedal 25-letni Škofjeločan Svoljšak, ki je v preteklosti že plezal na raznolikih alpinističnih odpravah od Pakistana do Patagonije, leta 2016 pa je bil tudi evropski prvak v lednem plezanju in zmagovalec na eni od tekem svetovnega pokala v tej plezalski disciplini. »Slovenska smer na Apocalypse North je izstopala po posebej zahtevnem sestopu.«

»Aljaska nama je kljub trdemu začetku, ki je bil preizkušnje moči, vztrajnosti in srca, naklonjena,« je povedal Miha Zupin, ki se je v prejšnjih letih udeležil več himalajskih odprav, v Rolwaling v Nepalu, v Garwalski Himalaji v Indiji, na Gašerbrum v Pakistanu, pa tudi skalnih plezalskih odprav v Ameriki. Načelnik AO PD Kranj, ki ima za seboj tudi več prvenstvenih vzponov in zimskih ponovitev v Alpah, je na Aljaski v smeri Skrivnost (Secret) praznoval svoj 30. rojstni dan. »Na prvo žogo nisva pričakovala česa posebnega, vendar pa je bilo posebno,« je še dejal Zupin.