Peter Pavšič se je že v času študija ukvarjal z grafičnim oblikovanjem, vizualnimi komunikacijami in izdelavami označevalnih ter usmerjevalnih tabel ter panojev. Ljubezen do lesa je podedoval po starših, ki sta oba izhajala iz mizarskih družin. Na začetku poslovne poti se je ukvarjal z razvojem in izdelavo pisarniškega pohištva. Načrtoval je notranjo opremo zasebnih in javnih interierjev ter se obenem posvečal inženiringu izvedbe zaključnih del in opreme ter montaži pisarniške opreme. Tako si je pridobil znanja, ki so osnova za dobro poznavanje in opravljanje poklica.

Idejna zasnova ni vedno končna rešitev Njegovo neznačilno poslovno pot zaznamuje tudi to, da je dokaj pozno ustanovil svoj lastni biro, pred tem pa je delal v številnih podjetjih, ki so se ukvarjala z oblikovanjem pohištva, notranje opreme ali načrtovanjem arhitekture. Ko je leta 1994 odprl svoj studio, je že vedel, kaj pomeni oblikovanje prostora, za njim je bilo arhitekturno projektiranje enostanovanjskih hiš, prizidkov, večstanovanjskih objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih objektov, obvladal je procese projektiranja notranje opreme in oblikovanja pohištva. S svojim znanjem je ponudil svetovanje pri koncipiranju funkcionalnih in ergonomskih delovnih mest. Pred trinajstimi leti se je začel sistematično izobraževati na področju načrtovanja nizkoenergijskih in pasivnih hiš ter posvečati leseni gradnji. Načrtoval je svojo prvo skeletno hišo. Področje lesene in pasivne gradnje ga najbolj zanima in zdaj se ukvarja predvsem s projektiranjem in razvojem ekoloških in varčnih objektov z uporabo »zelenih« tehnologij. Strankam tudi svetuje pri energetski prenovi objektov. Že deset let sodeluje z različnimi podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem in izvedbo ekološke in varčne gradnje (Natura produkt, Ciprodukt, CBD). Za svoje delo je prejel več priznanj in nagrad, med njimi nagrado Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) ter zeleni svinčnik za poslovno stavbo Ekoprodukt v Poslovni coni Komenda. Peter Pavšič skuša naročniku prisluhniti in razume poklic arhitekta bolj kot svetovalca, ki skozi komunikacijo z naročnikom le-tega vodi do cilja v okvirih strokovnosti. Naročniku skuša natančno predstaviti objekt, v katerem bo živel, zato se med načrtovanjem veliko pogovarjajo in v fazi idejne zasnove tudi spreminjajo rešitve: »Naročniku želim ponuditi prijazno projektiranje, kar pomeni, da skupaj določimo finančni okvir, nato mu vnaprej predstavim natančno definiran obseg dela in zatem pripravim kakovosten projekt, kjer je razrešena večina dilem. Zagovarjam mnenje, da so neprimerljivo cenejše spremembe na papirju kot med samo gradnjo.« Pri načrtovanju individualnih in javnih objektov daje prednost funkcionalnosti, fleksibilnosti in enostavnosti, kar sovpada tudi s trajnostnim pogledom na svet. V studiu Arhipetrus hišo obravnavajo kot živo bitje, ki diha z naročnikom. Vedno poudarijo, da mora objekt služiti naročniku in ne obratno.