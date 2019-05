Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je motorist peljal iz smeri Novega mesta proti Metliki. V Velikem Cerovcu je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in drsel po nasprotnem smernem vozišču. Takrat je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila in trčil v motorista. V nesreči se je lažje poškodovala tudi 52-letna potnica v avtomobilu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Motorist je letos četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na območju te policijske uprave. V prometni nesreči, ki se je zgodila januarja v Kočevskih Poljanah, sta umrla potnika v osebnem avtomobilu, marca je v prometni nesreči na avtocesti umrl pešec. V zadnjih petih letih je na območju te policijske uprave v prometnih nesrečah umrlo 14 motoristov, so navedli.