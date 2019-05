S sistemi vodenja in nadzora prometa oz. tako imenovanimi inteligentnimi transportnimi sistemi (ITS) je v Sloveniji trenutno pokritih 21 odstotkov avtocest in hitrih cest, so pojasnili na Darsu. Sestavni deli teh sistemov so med drugim grafični prikazovalniki prometno-informativne signalizacije, kamere, vremenske postaje in detektorji prometa, na Darsu pa njihov delež vseskozi povečujejo.

V okviru projekta postavitve novih portalov nad avtocestami in priključki je tako v začetku letošnje pomladi stekla postavitev štirinajstih novih portalov, šestih polportalov na posameznih avtocestnih priključkih, dva obstoječa portala pa bodo dogradili. Postavljajo jih med Lukovico pri Domžalah na štajerski avtocesti ter Divačo na primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču in dolenjskem vpadnim krakom nanj, med Grosupljem in Ljubljano.

S portali opremljajo tudi območja posameznih nekdanjih čelnih cestninskih postaj, za zdaj sta to Torovo na gorenjski in Log na primorski avtocesti, kjer sta zdaj tako imenovani nadzorni točki. V sklopu preureditve cestninskih postaj so postavili tudi nove elektronske portale na tem območju avtoceste, po trije iz smeri Vrhnike proti Logu in iz smeri Brezovice proti Logu, enako pri Torovem, trije iz smeri Vodic proti Torovemu in trije iz smeri Brnika proti Torovemu.

Z novimi portali nameravajo v okviru preureditve čelnih cestninskih postaj urediti še Kompolje na štajerski avtocesti ter Dob na dolenjski avtocesti, kjer bosta tudi nadzorni točki prometa. Podobno bodo storili še na Pesnici na štajerski avtocesti ter postaji Prepolje na podravski, kjer bosta tudi nadzorni točki. Skupno jih bo torej šest.