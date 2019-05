Poznavalci predvidevajo, da bo to 8. septembra, saj so 1. septembra v nekaterih avstrijskih deželah še šolske počitnice. Predsednik države je hkrati poudaril, da mora Avstrija tudi v času do takrat, še posebej zaradi evropskih volitev in pomembnih odločitev, ki se bodo sprejemale po njih, ostati opravilno sposobna. Kljub številnim pozivom iz opozicijskih vrst, da svobodnjaški ministri ne smejo več opravljati svojih funkcij do volitev in jih je treba zamenjati s strokovnjaki oziroma vzpostaviti neko tehnično vlado, se Van der Bellen o tem ni izjasnil, ter povedal, da bo v naslednjih dneh govoril z predvidenim novim vodjem svobodnjaške stranke Norbertom Hoferjem, kot tudi z vodji ostalih parlamentarnih strank.

Razlog za pozive opozicije, naj Avstrijo do volitev vodi tehnična vlada oziroma vsaj ne svobodnjaški ministri izhajajo tudi iz bojazni, da bi v svojih ministrstvih ti utegnili zabrisati sledi morebitnih kaznivih dejanj ali vplivati na preiskavo, še posebej, ker imajo svobodnjaki v rokah obe ministrstvi pod kateri poleg policije, sodijo tudi avstrijske tajne službe, namreč ministrstvi za notranje zadeve in obrambo. Opozicijske stranke prav tako zahtevajo, da neodvisni strokovnjak nadomesti pravosodnega ministra. Josef Moser, ki ga je tokrat sicer v vlado predlagala ljudska stranka, je bil namreč prav tako politik svobodnjaške stranke in do leta 2003 celo direktor svobodnjaškega poslanskega kluba. Med leti 2004 in 2016 je bil predsednik računskega sodišča.