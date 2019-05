V ponedeljek bo v zahodnih krajih oblačno s pogostimi padavinami. V vzhodni Sloveniji bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo ter občasnimi krajevnimi padavinami, možne bodo posamezne nevihte. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19, na severozahodu malo nad 10 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bo večinoma brez padavin. Pihal bo jugozahodni veter. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo plohe in kakšna nevihta. V četrtek bo več sonca, možnost padavin bo majhna.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja plitvo ciklonsko območje, v višinah pa se zadržuje precej hladen in nestabilen zrak. V spodnjih zračnih plasteh z vetrovi južnih smeri k nam priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v krajih zahodno in južno od nas. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno in nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, ki bodo sprva bolj verjetne v krajih zahodno od nas, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod. Predvsem v krajih zahodno in južno od nas bodo možne tudi nevihte.