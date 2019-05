Obiskovalci so v prvih dveh mesecih leta v Ljubljani ustvarili skoraj 87.800 prihodov in 182.650 prenočitev, kažejo statistični podatki. Januarja se je število prenočitev povečalo za 6,7 odstotka, februarja pa za šest odstotkov. V prvem mesecu je bila povprečna doba bivanja 2,1 dneva, v drugem pa dva dni.

"Večanje števila prenočitev v mesecih, ki so sicer manj obiskani, je eden od strateških ciljev Turizma Ljubljana," so ob tem zapisali v javnem zavodu. "Glede na to, da je globalni trend rast mestnega turizma, Ljubljana in Slovenija pa sta v tujini cenjeni, pričakujemo rahlo rast tudi v visoki sezoni, če se ne zgodi kaj nepredvidenega," so dodali. Glavna cilja medtem ostajata višja potrošnja turistov in desezonalizacija.

Lani so bili najpomembnejši trgi ljubljanskega turizma Italija, Nemčija, Velika Britanija in ZDA. Povečalo se je število obiskovalcev z drugih azijskih trgov, ki so se po nočitvah uvrstili na tretje mesto. Ta skupina sicer zajema širok nabor držav, za katere statistični urad nima ločenih podatkov po državah prihoda.

So pa denimo ločeno obravnavani obiskovalci s Kitajske, ki so se lani po prenočitvah uvrstili na osmo mesto, so nadaljevali v Turizmu Ljubljana. Ob tem so spomnili, da so kitajski obiskovalci po podatkih Svetovne turistične organizacije UNWTO največji potrošniki, a s posebnimi navadami pri plačevanju. Njihove plačilne kartice v tujini povečini ne delujejo, pa tudi doma so bolj vajeni plačevanj z mobilnimi aplikacijami.

Z letošnjim aprilom so jim plačevanje olajšali v obeh ljubljanskih turističnih centrih, kjer so uvedli plačevanje z mobilno aplikacijo Alipay. "Aplikacija je obenem tudi izvrsten kanal za trženje produktov, kjer že promoviramo naša doživetja in ljubljansko turistično kartico Urbana," so dodali v Turizmu Ljubljana.