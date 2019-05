»Znajo igrati potrpežljivo, mleti nasprotnika in ga v nekem trenutku tekme tudi zmleti.« Tako je trener Olimpije Jure Zdovc pred začetkom finala državnega prvenstva izpostavil eno od odlik letošnje zasedbe Primorske, njegove besede pa so hitro dobile potrditev. Ljubljančani so namreč na prvi tekmi v dvorani Bonifika odigrali dobrih 29 minut, a nato padli v mlin Koprčanov in na koncu doživeli visok poraz, ki sicer ne odraža realnega poteka na parketu.

Slabo izvajanje prostih metov, težave pri zapiranju prostora pod košem nasprotnika in težave z osebnimi napakami motorja igre Žana Marka Šiška. Na prvi tekmi finala državnega prvenstva se je Primorska spopadala s kopico tegob, ob tem pa naletela še na zelo dobro obrambo Olimpije. A našteto je zadostovalo le za 29 minut enakovrednega boja Ljubljančanov s Koprčani. 180 sekund slabe igre ob koncu tretje in začetku zadnje četrtine je bilo dovolj, da so gostitelji naredili delni izid 12:0 in s tem izbrisali ves dotedanji trud nasprotnika. Ta je bil resnično velik, saj je Olimpija v tekmo vstopila trdo, Primorski vsilila svoj ritem igre in s tem v njihove vrste naselila nekaj živčnosti, kar je bilo predvsem opazno pri reakcijah igralcev ob nekaterih slabih napadalnih potezah. Toda igralci trenerja Jurice Golemca so, kot že nekajkrat v letošnji sezoni, pokazali, da jih je praktično nemogoče vreči iz tira in da prej ali slej najdejo način, da utrudijo nasprotnika in ga premagajo. »V prvem polčasu smo resnično garali in poskušali vse, da jih omejimo, pa so nam vseeno do glavnega odmora nasuli 38 točk. Napadalno so resnično izjemni,« je znova poudaril Jure Zdovc, ki je po porazu s sklonjeno glavo in zamišljenim obrazom zapustil parket v dvorani Bonifika. A že čez nekaj minut je deloval bolj optimistično. »Igro v obrambi bomo poskusili dvigniti še na višjo raven, biti še bolj čvrsti in fizični, da jim dopustimo manjše število točk. Le tako lahko upamo na kakšno presenečenje.«

Ravno obramba pa je bila tista prvina košarkarske igre, s katero se je Primorska v drugem polčasu dvignila. Potem ko je Olimpija v prvih 20 minutah dosegla 35 točk, jih je v drugih zgolj 26, kar je bila predvsem posledica tega, da so Koprčani močno pritisnili na organizatorje igre ljubljanskega moštva. Če jim tako lahko sploh rečemo, saj se branilci Roko Badžim, še posebej pa Erjon Kastrati in Miha Lapornik pri prenašanju žoge vidno mučijo. »Nimamo pravega organizatorje igre in to se pozna. Ko se je Badžim utrudil, je naša igra razpadla,« je prikimal Zdovc. Pomembno stvar, ki razkriva dejansko moč Primorske, je izpostavil Jurica Golemac. »Čeprav smo v prvem polčasu igrali slabo, smo vseeno kontrolirali potek dogajanja na parketu. Nato smo v drugem stopili na plin v obrambi, se razigrali in prišli do prve zmage.« A nekdanji slovenski reprezentant, ki je v izbrani vrsti nazadnje igral ravno, ko je bil selektor Zdovc, se zaveda, da je končna razlika 18 točk previsoka glede na potek dogodkov. »Olimpija je bila 35 minut v igri za zmago. Čaka nas še težka in utrujajoča bitka, če želimo uresničiti tisto, kar je bil cilj od začetka sezone – naslov državnih prvakov.«