Kot je dejal, imamo Slovenci burno zgodovino, ki je veličastna, in ni bilo prvič v Pekrah, da je bilo treba braniti svojo domovino. Ob tem je spomnil na generala Rudolfa Maistra, brez katerega ne bi imeli državnosti, kot jo poznamo danes.

Pomemben je bil po njegovem tudi čas druge svetovne vojne, ko je sovražnik razkosal našo domovino in razglasil naš narod za manjvrednega, česar se po njegovih besedah žal niso zavedali vsi, misleč, da bodo s sodelovanjem dosegli nekaj pozitivnega. A pravica in dolžnost naroda je, da se upre in to se je tudi zgodilo.

Ko je poznejša skupna domovina Jugoslavija z leti postala sovražna do nas," je dejal Šarec, smo se Slovenci odločili živeti v svoji državi. "Veliko je bilo torej dogodkov in pogumnih ljudi, a tudi padlih. Vse to je botrovalo temu, da lahko danes nekateri v slovenščini govorijo čez svojo državo," je dejal premier.