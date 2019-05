Pri razvrščanju so ocenjevalci upoštevali predstave v italijanskem prvenstvu, pokalu in superpokalu.

»Želeli smo nagraditi najboljše igralce, saj so oni protagonisti nogometa, ki prispevajo k temu, da je naše prvenstvo eno najboljših na svetu. Uvrstitve so narejene na podlagi objektivne statistike in so znanstveno podprti,« je za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejal direktor serie A, Luigi De Siervo.