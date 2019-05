Evropske skrajno desne stranke želijo po evropskih volitvah konec prihodnjega tedna oblikovati "superskupino" v Evropskem parlamentu in v njem postati tretja največja skupina. Stranke sicer niso enotne in imajo različna stališča, nekatere pa so tudi bolj radikalne od drugih.

Salvini je z zborovanjem pred milansko gotsko katedralo hotel pokazati enotnost teh strank kot gostitelj voditeljev 11 strank iz Evrope. Predstavnik avstrijskih svobodnjakov je udeležbo odpovedal po odstopu vodje stranke in avstrijskega podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja zaradi video posnetka, v katerem je leta 2017 pred volitvami za politično podporo ponujal pogodbe vlade in želel vplivati na medije.

Vodja francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen je v Milanu v odzivu zagotovila, da njena stranka spoštuje pravila financiranja strank v Franciji, ki jih je sicer označila za stroga in vprašljiva, ker preprečujejo najemanje posojil strank izven Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja nemške Alternative za Nemčijo (AfD) Joerg Meuthen pa je avstrijskim svobodnjakom izrazil podporo. Dejal je, da so svobodnjaki njihovi tesni partnerji in da jim zaradi enega primera ne bodo "zabodli noža v hrbet", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na zborovanju se je sicer ob omenjenih predstavnikih strank iz Finske, Nizozemske, Estonije, Danske, Češke, Slovaške in Bolgarije zbralo več tisoč ljudi. Nosili so napise Ustavite birokrate, bankirje, migrantske čolne ter Najprej Italija. Le Penova pa je pred zborovanjem dejala, da se borijo proti globalizaciji in islamizaciji, ki ju je označila za totalitarizma.

Več sto ljudi se je medtem zbralo v mestnem parku na protestu proti zborovanju. Nosili so napise Dobrodošli migranti, izženite Salvinija in druge, poroča AFP.