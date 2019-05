Privrženci Bayerna so trepetali vse do konca, prvič v zadnjih štirinajstih letih oziroma od izgradnje stadiona Allianz Arena pa so se naslova veselili na domačih tleh. Gostje so sicer v 51. minuti izenačili na 1:1, štirje zadetki pa so nato zasedbi trenerja Nika Kovača prinesli veliko slavje.

Častni zadetek za goste, ki so po porazu ostali brez lige prvakov, je dosegel Sebastien Haller v 50. minuti, za Bavarce pa so zadeli Kingsley Coman (4), David Alaba (53), Renato Sanches (58), Franck Ribery (72) in Arjen Robben (78).

Bayern bo imel naslednji teden priložnost za dvojno krono v finalu nemškega pokala proti Leipzigu.

Poleg Bayerna in Borussie Dortmund, ki je imela sredi sezone že devet točk naskoka pred Bavarci, bosta v ligi prvakov igrala še Leipzig in Bayer Leverkusen. V evropski ligi bodo sodelovali Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg in Frankfurt.

Iz bundeslige sta izpadla Hannover in Nürnberg, Stuttgart pa bo igral kvalifikacije za obstanek.