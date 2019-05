Zmagala je Kenijka Beatrice Chepkoech s časom 9:04,53, druga je bila njena rojakinja Celliphine Chepteek Chespol (9:11,10). Tretja je bila Peruth Chemutai iz Ugande s časom 9:17,78.

Mišmaševa je v Šanghaju tekla izvrstno, saj je le malo zaostala za lastnim slovenskim rekordom, ki ga je postavila lani, ko je v Berlinu tekla 9:28,61 minute ter že potrdila pot na letošnje SP v Dohi in olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.

»Bila je zelo dobra izkušnja. Vse sotekmovalke so zelo prijetne, tako da je bilo vzdušje v 'call roomu' zelo sproščeno. Tudi Kenijke so zelo luštne in sproščene. Na tekmi sem se počutila dobro. Sem pa startala zelo rezervirano. Nisem želela, da bi na močni tekmi startala prehitro in bi me na koncu pobralo. Zato zdaj mislim, da imam še nekaj rezerve v prvem kilometru. Zelo sem vesela, da sem na prvi tekmi izpolnila normi za svetovno prvenstvo in olimpijske igre,« je povedala Mišmaševa.

Zelo razpoloženi so bili sprinterji. Na 100 metrov je slavila Aleia Hobbs iz ZDA (13,03), Fred Carly iz ZDA (44,81) je bil najboljši na 400 metrov, na 110 m ovire Jamajčan Omar McLeod (13,12), ki je zmago posvetil teti. Ta mu je umrla v petek. »Zame je bilo zato težko tekmovati, a vprašal sem se, kaj bi si želela ona. Zagotovo bi si, da tekmujem,« je po tekmi na Kitajskem povedal Jamajčan.

V sprintu na 100 metrov sta čas 9,86 dosegla Američana Noah Lyles in Christian Coleman. Po fotofinišu je zmagal je Lyles, rojaka je premagal za 0,006 sekunde, in ob osebnem rekordu postavil izid sezone na svetu.

»V uvodu sezone sem nekaj tekem izgubil, osvajal druga mesta. Tudi na domači progi in zato sem si tukaj res želel nekaj narediti. Trenerju sem rekel, da je danes dan, ko bova sestavila celotno sliko, Vsem sem želel dokazati, da sem sprinter na 100 in 200 metrov in ne le na 200-metraš, ki občasno teže 100 metrov,« je po tesni zmagi povedal Lyles, lani zmagovalec diamantne lige na 200-metrski razdalji.

V suvanju krogle je z dobrim dosežkom 19,58 m slavila Američanka Chase Ealey in z zadnjim metom preprečila slavje Kitajki Lijio Gong (19,44).

V skoku v višino je zmagal domačin Yu Wang (2,28 m), kolikor sta zmogla tudi Belorus Maksim Nedasekau in Rus Ilija Ivanjuk.

V skoku s palico za ženske so štiri tekmovalke zmogle 4,72 m, v prvem poskusu le Grkinja Katerina Stefanidi. Na 400 m ovire je prepričljivo slavil Katarec Abdelrahman Samba (47,27). Na 5000 metrov v sprintu je bil najmočnejši Etiopijec Yomif Kejelcha. V skoku v daljino je samo trojica preskočila osem metrov, najboljši je bil Jamajčan Teejay Gayle (8,24 m). Na 400 metrov je slavil Salwa Eid Nasser iz Bahrajna (50,56), v metu kopja lanski zmagovalec diamantne lige Nemec Andreas Hofmann (87,55 m) z najboljšim izidom sezone. V ženski konkurenci je s 66,89 m slavila Kitajka Lu Huihui. Med ženskami na 1500 m je slavila Rababe Arafi iz Maroka (4:01,15) in za desetinko prehitela Etiopijko Gudaf Tsegay.

Tretja tekma diamantne lige bo 30. maja v Stockholmu.