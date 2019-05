"Seveda lahko poskusijo iziti iz slepe ulice s tem, da dajo potrditveni referendum v zakon," je danes za britanski BBC povedal Starmer.

Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, morajo najti izhod iz slepe ulice, je izpostavil. "Imamo še pet mesecev in pol, kar se zdi precej, vendar pa bosta po poletnih počitnicah ostala samo še dva tedna v septembru in dva v oktobru," je poudaril.

Glasovanje o zakonu o izstopnem sporazumu, ki skupaj z izjavo o prihodnjih odnosih sestavlja dogovor o brexitu, je predvideno v prvem tednu junija. Premierka Theresa May naj bi po tem glasovanju določila datum svojega odstopa.

V petek so sicer propadli pogovori o brexitu med opozicijskimi laburisti in britansko vlado. Laburisti so pojasnili, da se pogovori ne morejo nadaljevati zaradi vse večje šibkosti in nestabilnosti vlade, ki je posledica priprav na izbiro novega vodstva vladajočih konservativcev.

Premierka Theresa May pa je krivdo za propad pripisala neenotnosti v vrstah laburistov glede drugega referenduma.

Britanski parlament je doslej že trikrat zavrnil izstopni dogovor, tako da so morali brexit, ki je bil sprva predviden za 29. marec, že večkrat preložiti. Nazadnje so se sredi aprila Mayeva in voditelji 27 držav EU dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra.