Kapitana Gregoryja Kercherja je junija 2018 njegov svetovalec, kontraadmiral Jeff Jablon obvestil, da na ladji obstajata dva seznama. Na enem so bile članice posadke razvrščene po privlačnosti, na drugem pa so bili ob njihovih imenih eksplicitni spolni komentarji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Jablon je nadrejene v pismu, v katerem je pozval k odstavitvi kapitana, zapisal, da so se govorice o "seznamu posilstev" razširile med posadko, nakar je več mornark začelo skrbeti za njihovo varnost. "Zelo malo jih je vedelo, kakšni ukrepi so bili sprejeti," je dodal nekaj dni pred Kercherjevo odstavitvijo.

V 74 strani dolgem poročilu preiskave navaja, da se vodstvo ladje ni ustrezno odzvalo na razkritje seznamov, kar je vodilo v kapitanovo odstavitev. Odstavili so ga zaradi izgube zaupanja v njegove vodstvene sposobnosti, navajajo v poročilu. Dodajajo, da so na ladji tolerirali "opolzke in seksistične komentarje in šale, v liniji poveljevanja pa ni bilo zaupanja".

V povezavi s seznamoma so odpustili dva člana posadke USS Florida, ki je sicer šele druga podmornica ameriške vojske, ki je sprejela ženske. Več pripadnikov je bilo medtem zaradi povezav s seznami deležnih administrativnih sankcij.