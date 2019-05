Strauss je leta 2005 storil samomor v starosti 67 let, vendar se je pred tem upokojil z vsemi častmi in pokojnino. Poročilo ugotavlja, da so za njegovo početje vedeli številni uradniki univerze, med drugim trenerji športnih ekip, vendar niso ukrepali. Strauss je zdravil študente iz najmanj 16 različnih športnih ekip.

Poročilo ne navaja posilstev ampak le otipavanje in neprimerno gledanje v gole fante na zdravniških pregledih, ki jim je z užitkom otipaval spolovila. Študent je prišel na pregled grla, vendar se je zdravnik osredotočil na genitalije, grla pa ni niti pogledal. Drugi študent s podeželja, ki pred tem še ni bil pri zdravniku, je sprva menil, da se pljuča res preverjajo s stetoskopom na penisu. Študenti so za Straussa vedeli in zbijali šale. Imenovali so ga doktor sluzastih rok.

Državna univerza Ohio je tretja največja v ZDA s 65.000 študenti. Sedaj bo morala nekaj denarja, ki ga jemlje mladim za izobraževanje, vrniti nesrečnikom, ki so šli skozi roke Straussa.

Univerza Michigan se je za spolne zlorabe zdravnika Larryja Nassarja, ki je pretipal 250 deklet in danes prestaja dosmrtni zapor, z družinami žrtev poravnala za pol milijarde dolarjev.

Predsednik univerze Michael Drake je ob objavi poročila izrekel iskreno opravičilo vsem žrtvam, vendar obenem zatrdil, da je danes drugače in se kaj takšnega ne more zgoditi. Drake vodi Državno univerzo Ohio šele od leta 2014.