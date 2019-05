Mallory je podatke prodal med potovanji v Šanghaj marca in aprila 2017, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Vaš cilj je dobiti informacije, moj pa biti plačan," je v sporočilu kitajskemu agentu maja 2017 zapisal nekdanji agent Cie, ki tekoče govori kitajsko.

62-letnik je v preteklosti služil v ameriški vojski, nato kot posebni agent v varnostni službi State Departmenta. Nazadnje pa je deloval kot agent pod krinko v Cii.

»Ta primer je eden od primerov v zaskrbljujočem trendu nekdanjih ameriških obveščevalcev, ki so bili tarča Kitajske in so izdali svoj državo in kolege,« je povedal John Demers z ameriškega ministrstva za pravosodje.

Mallory je namreč eden od več ameriških uradnikov z visokimi varnostnimi pooblastili, ki so jih aretirali in obtožili zaradi sodelovanja s kitajskimi obveščevalci. V začetku meseca je tako denimo krivdo priznal nekdanji uslužbenec Cie Jerry Chun Shing Lee, ki mu zaradi vohunjenja za Kitajsko grozi dosmrtna ječa.