Zmago sta jim z goloma v prvi tretjini zagotovila Rus Ivan Barbašev ter Tyler Bozak, v zadnjem delu je izid znižal Čeh Tomaš Hertl. Domači vratar Jordan Binnington se je izkazal z 29 obrambami.

»Obramba je danes odlično delovala. Ni jim dopustila veliko pravih priložnosti, tako da nisem imel težkega dela,« je bil skromen Binnington, ki je postal deseti novinec, ki je v končnici zbral deset zmag, izenačil pa je tudi klubski rekord po številu zmag v »play offu«, desetkrat sta se doslej zmag veselila tudi Brian Elliott (2016) in Roman Turek (2001).

»Imeli smo svoje priložnosti, a moramo priznati, da nismo igrali tako, kot smo želeli. Poraz ni katastrofa, ampak v naslednjih tekmah moramo biti boljši. Še vedno iščemo 60 konstantnih minut, upam, da jih najdemo v naslednjem obračunu, ki bo najpomembnejši do zdaj,« pa iz poraza ni delal drame branilec San Joseja Brent Burns, ki je na začetku tekme storil napako, podal plošček Barbaševu, po strelu Rusa v 37. sekundi pa je neprepričljivo posredoval še vratar Martin Jones. Ta je imel na tekmi sicer manj dela kot njegov kolega na drugi strani.

Domači so vodstvo povišali ob koncu prve tretjine, ko se ob številčni premoči na ledu v gneči pred golom najbolje znašel Bozak, ki je dosegel že četrto točko v zadnjih petih tekmah. Do konca tekme so imeli nato premoč gosti, a pot v mrežo je ploščku našel le Hertl, tudi on je bil uspešen, ko je ima njegova ekipa igralca več na ledu, tudi on je plošček spretno zbezal za golovo črto.

Peta tekma bo v nedeljo v San Joseju.