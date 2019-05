Steza v Le Mansu, kjer bo na sporedu nova dirka v razredu motoGP, ima nekaj svojevrstnih značilnosti. Dirkališče, ki nosi ime Bugatti Circuit, ima eno najkrajših ravnin v letošnjem koledarju, saj meri v dolžino vsega 450 metrov. Ima pa tudi enega najhitrejših ovinkov. Prvi ovinek Dunlop motociklisti prevozijo z več kot 200 kilometri na uro. Poleg tega je dirkališče del koledarja v razredu motoGP neprekinjeno že od leta 2000, vreme pa je tisto, ki je pogosto krojilo ves konec tedna. Kot napovedujejo meteorologi, bo tako tudi ta konec tedna.

Kar nekaj motociklistov je imelo že na prvih treningih precej težav, saj so bili padci zelo pogosti, prav čudežno pa se je iz tako rekoč nerešljivega položaja uspelo »ujeti« tudi Marcu Marquezu. Španec je bil sicer na prostih treningih med hitrejšimi, a je konkurenca vseeno zelo ostra. Predvsem sta bila hitra Fabio Quartararo in Maverick Vinales (oba Yamaha). Marc Marquez se zaveda te nevarnosti: »Čaka nas povsem drugačna dirka, kot je bila v Jerezu. Poleg vsega so značilnosti našega motocikla letos malce drugačne kot v minulih sezonah, tako da pričakujem izredno enakovredne dvoboje. Prav nič ne more biti odločeno že vnaprej.« In to kljub zelo dobri statistiki na tej stezi, na kateri je do zdaj dvakrat zmagal v najmočnejšem razredu, po enkrat pa še v razredu moto2 in v razredu do 125 kubičnih centimetrov.

Več težav je na prostih treningih imel na primer Valentino Rossi, ki se mu je enkrat celo strgala pogonska veriga, medtem ko bo okroglo obletnico dirkanja v nedeljo slavil dirkač Ducatija Andrea Dovizioso. Italijan je bil na tej stezi gost vse od leta 2008 in bo kot šesti dirkač v zgodovini dirk v najmočnejšem razredu slavil svojo 200. dirko. Edini še aktivni dirkač z več dirkami je Rossi s 327 nastopi.

Z neprijetnimi vprašanji pa se vse bolj pogosto sooča Jorge Lorenzo, ki se po prestopku k tovarniški ekipi Honde še vedno privaja na motocikel. Tudi zato ga mnogi opazovalci že počasi vidijo na seznamu za odstrel, a Španec to odločno zanika. To so zanikali tudi pri Hondi. A kjer je dim, je pogosto tudi ogenj. Jorge Lorenzo pa bo moral zelo hitro izboljšati rezultate, če bo še želel rešiti nadaljevanje kariere pri Hondi.

Se je pa dirkaški konec tedna začel s slabo novico, saj je med treningi preminil varnostnik ob stezi Jean-Paul Plee. 58-letni Francoz je umrl zaradi srčnega zastoja, čeprav so mu še na stezi dali zdravniško pomoč.