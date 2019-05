Le še uspešna finalna serija z Olimpijo košarkarje Primorske loči od popolne sezone. Koprčani so v njo krenili z visokimi cilji in do zdaj vse tudi izpolnili. Postali so superpokalni in pokalni zmagovalci ter osvojili 2. ligo ABA. Za moštvom trenerja Jurice Golemca je tako sezona brez padca v formi, kar je v profesionalnem športu izredno težko doseči. Olimpija ima na drugi strani za seboj izredno turbulentne mesece, v katerih so se zamenjali kar trije trenerji. Sedanjemu Juretu Zdovcu je stvari le uspelo stabilizirati, a se zaveda, da ima na voljo kakovostno izredno omejeno moštvo. Glede na situacijo je torej jasno, da je v vlogi izrazitega favorita Primorska, kot tudi, da se Ljubljančani brez boja gotovo ne bodo predali.

»Finale se igra zato, da se zmaga,« je odločen ob odsotnosti Jana Špana začasni kapetan Olimpije Domen Lorbek. »Opažate lahko, da nas je iz tedna v teden manj, a nas je to na neki način povezalo,« poudarja Jure Zdovc. Kdor ga dobro pozna, ve, da za Konjičana ne glede na situacijo štejejo le zmage. To mentaliteto mu je v kratkem času delno uspelo prenesti na igralce, ki delujejo precej bolje predvsem v obrambi, medtem ko je več kot očitno, da zmajem v napadu zmanjka ideje in kakovosti. To je predvsem posledica kadrovanja direktorja Romana Lisca pred sezono, ki je bilo povsem zgrešeno. A o tem smo v našem časopisu pisali že ogromno. Nekaj pa je seveda tudi na tem, da bo zaradi poškodbe celotno finalno serijo izpustil Jan Špan in da bo zaradi obiska ZDA vsaj prvo tekmo izpustil Luka Šamanić. Omenjena sta bila pri Zdovcu gonilni napadalni sili. »Verjetno bi imeli več možnosti za uspeh, če bi se v finalu igrala le ena tekma. Ker gre za serijo na tri zmage, bo naloga precej težja. Primorska igra v letošnji sezoni odlično. Igralci so nabiti s samozavestjo in natančno vedo, kako in kdaj zlomiti nasprotnika,« še dodaja Jure Zdovc.

Primorska v finale vstopa na krilih izjemne serije, saj so v vseh tekmovanjih dobili kar 19 zaporednih tekem, v državnem prvenstvu pa 14. Nazadnje so grenkobo poraza občutili v 21. krogu 2. lige ABA na gostovanju v Beogradu pri Dinamiku. Če se Olimpija v napadu izredno muči, ima trener Jurica Golemac na voljo veliko različnih orožij, s katerimi lahko potopi nasprotnika. Tega se Koprčani dobro zavedajo, a Golemac niti za trenutek ne dovoli, da bi se igralci zaradi tega sprostili in morda Olimpijo celo podcenili. »Pod Zdovcem igra Olimpija veliko bolj disciplinirano. Krasi jih predvsem izjemna obramba, kjer si pomagajo, igrajo moštveno in ne popuščajo niti za milimeter. To je sicer značilno za ekipe, ki jih vodi Zdovc. A tudi na to smo pripravljeni,« sporoča Jurica Golemac, ki bo imel v finalni seriji še dodaten motiv, saj v treh poskusih na klopi Primorske še nikdar ni slavil zmage v Stožicah.

Primorska sicer lovi prvi naslov državnega prvaka, medtem ko jih ima Olimpija v vitrinah že 17. Sedemkrat je bila najboljša v državi Krka, dvakrat Helios in enkrat Šentjur.