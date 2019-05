Trenutno podjetja, ki v Slovenijo privabijo kader iz tujine, novozaposlenim ponujajo podporo pri urejanju potrebne dokumentacije, dovoljenj in iskanju nastanitve. »Za posameznika pa selitev v tujino za sabo potegne več kot to,« poudarja Klara Zavrl, vodja področja pridobivanja kadrov v podjetju Competo. Če ima novozaposleni partnerja, se ta v večini primerov preseli v Slovenijo skupaj z njim. Ta pa se čez noč znajde pred velikim izzivom – iskanju zaposlitve v tuji državi, kjer ne pozna kulture in na trgu dela, kjer nima mreže ljudi, na katere bi se lahko obrnil. Ne glede na to, kako zadovoljen bo tuji zaposleni, ki smo ga privabili v Slovenijo z zaposlitvijo, lahko zadovoljstvo na dolgi rok začne kopneti, če bo njegov partner pri iskanju novih priložnosti neuspešen.

My Career in Slovenia Storitev je namenjena partnerjem zaposlenih iz tujine in omogoča celostno podporo pri prehodu v novo okolje. Udeležencem približa slovensko kulturo in specifike trga dela, ga usmerja in motivira pri mreženju ter jim daje psihološko podporo. »Preverimo, kje bi se za posameznika lahko našle potencialne priložnosti in delamo na izpopolnjevanju predstavitvenih veščin ter ga tako pripravimo na aktiven vstop na trg dela v Sloveniji,« je novo storitev opisala Zavrlova, vodja projekta My Career in Slovenia. »Čeprav so v tujini taki karierni programi že uveljavljeni, na našem trgu storitve, ki bi posamezniku ponujala celostno obravnavo in karierno svetovanje, še nismo zasledili,« je dodala. Informacije, ki bi posamezniku pomagale znajti se na trgu dela v Sloveniji, so precej razdrobljene in težko dostopne nekomu, ki ne pozna slovenskega sistema.