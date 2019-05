Glas ulice, da je mogoče potrošnike pri kakovosti oljčnega olja še hitreje prevarati kot pri kakovosti vina, je potrdil inšpekcijski nadzor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: Uprava). Inšpektorji za varno hrano so namreč v maloprodaji odvzeli 35 vzorcev povečini ekstra deviških oljčnih olj po poreklu iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Španije, Grčije, EU in Tunizije. Ugotavljali so skladnost označevanj in senzorično oceno deklariranega poimenovanja (kakovosti). Kar zadeva senzorično oceno, je bilo kar enajst analiziranih vzorcev (31 odstotkov vseh) neskladnih; pet je bilo žarkih, pet pregretih (morklja) in eden plesniv.

Čeprav so inšpektorji tokratni nadzor oljčnega olja opravili že konec lanskega leta, še ni znano, kakšne kazni bodo doletele prekrškarje. Osem od enajstih zavezancev se namreč ni strinjalo z ugotovljeno neskladno senzorično oceno (opravil jo je laboratorij Znanstveno-raziskovalnega središča Koper), zato so se odločili za ponovljeno senzorično oceno, ki jo morajo opraviti v vsaj dveh laboratorijih drugih držav članic. Na Upravi so nam pojasnili, da so nedavne ponovljene analize v vseh primerih potrdile ugotovitve iz Kopra.

Napisi »domače« na stojnicah že vabijo Inšpekcija za varno hrano se je, kot vsako leto maja, lotila tudi poostrenega nadzora nad prodajo svežega sadja in zelenjave po stojnicah. Tudi predstavniki zelenjavne verige pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) kupce pozivajo k previdnosti pred prevaranti. »Na stojnicah ob cestah, tržnicah in tudi drugih prodajnih mestih se v tem času pojavlja vse več zelenjave in sadja, ki sta označena kot slovenska, da bi s tem dosegli višje cene. Med drugim so tako označeni tudi nekateri pridelki, ki zaradi nizkih temperatur, deževja in vetra še niso primerni za prodajo ali so na voljo v zelo majhnih količinah,« poudarjajo v KGZS in dodajajo, da so od slovenske zelenjave trenutno na voljo mlad krompir, paradižnik in jagode (vse iz rastlinjakov), solata, mlada čebula z zelenjem, por, mlad česen, špinača, redkvica in šparglji, preostale vrste zelenjave pa le v zelo majhnih količinah. »Zato je velika verjetnost, da pridelki, ki so na voljo pri nekaterih prodajalcih, niso bili pridelani pri nas in da ti kupce zavajajo z napačnimi navedbami porekla,« opozarjajo v KGZS. Predsednik zelenjavne verige Branko Majerič upa, da bo njihov poziv k stojnicam privabil tudi inšpektorje. Hkrati je prepričan, da nadzor ne bo učinkovit, če ga ne bodo z roko v roki opravljale tri inšpekcije – finančna, za varno hrano in za delo. Po njegovem ima vsak kupec sadja in zelenjave pravico izvedeti, kdo – z imenom in priimkom – ju je pridelal, in ne samo, kdo ju je dostavil prodajalcu.