Potem ko je prejšnji teden v zadnjem krogu padla odločitev o najboljšem v Angliji, se bo danes tak scenarij ponovil še v Nemčiji. Bundesliga pa je ob tem še zadnja izmed najmočnejših evropskih prvenstev, ki bo dobila nogometnega prvaka za sezono 2018/19. V boju za lovoriko sta Bayern München, ki lovi sedmi zaporedni in skupno 29. naslov, ter Borussia Dortmund, ki bi slavila prvič po sezoni 2011/12, skupno pa devetič. Bayern ima pred zadnjim krogom 75 točk, Borussia dve manj, ker imajo Bavarci ob tem v primeru enakega števila točk ob koncu prednost pred tekmecem, pa lahko naslov izgubijo le, če bi jih Dortmundčani po točkah prehiteli. Se pravi, če bi danes na domači tekmi proti Eintrachtu iz Frankfurta Bayern izgubil in bi hkrati Borussia na gostovanju premagala – Borussio. Tisto iz Mönchengladbacha.

Jasno torej je, da je favorit za novi naslov Bayern. Kar vsemu skupaj daje kanček negotovosti, pa je dejstvo, da je tekma izrednega pomena tudi za njegovega nasprotnika. Eintracht (54 točk) se namreč krčevito bori za četrto mesto, zadnje, ki zagotavlja igranje v ligi prvakov, in tisto, ki ga je izgubil v prejšnjem krogu po drugem zaporednem porazu. Z njim je padel na šesto mesto, na katerem zdaj za točko zaostaja za petim Bayerjem in četrto Borussio (M) (oba po 55 točk). Da, prav tisto Borussio, ki ji bo v zadnjem krogu nasproti stala Borussia Dortmund. S čimer je krog bojev klubov, ki se borita za naslov, in tistih, ki se za ligo prvakov, skoraj sklenjen. Skoraj zato, ker je tu še že omenjeni Bayer, ki bo gostoval pri Herthi, po zares »divji« teoriji pa ima nekaj možnosti za ligo prvakov še tudi trenutno sedmi Wolfsburg (52 točk). Ki pa bi moral za uvrstitev na četrto mesto z visoko razliko »razbiti« Augsburg, obenem pa bi visoka poraza morala vknjižiti Borussia (M) in Bayer, kakršnega koli pa Eintracht. V Nemčiji je namreč, tako kot v Angliji, prvi kriterij ob enakem številu točk skupna razlika v golih, to pa imajo vsi Wolfsburgovi tekmeci precej boljšo. No, verjetno pa ste že opazili, da pri vsem skupaj nismo omenjali tretjega mesta – to je namreč že oddano Leipzigu (66 točk) Kevina Kampla, ki ne more ne višje ne nižje.

Kakorkoli, v ospredju bo ne glede na vse boj za naslov, ki se je v tej sezoni najprej že zdel odločen v korist Dortmundčanov. Ti so imeli decembra pred Bayernom že devet točk prednosti, a so se Bavarci s fantastično serijo v letošnjem letu, katere krona je bila zmaga na medsebojni tekmi s 5:0, vrnili v igro. Ter imeli v prejšnjem krogu vse skupaj že možnost dokončno zapečatiti, a so prvo zaključno žogico zapravili z remijem v Leipzigu (0:0). Tako se je odločitev prestavila na njihovo današnjo domačo tekmo, kar pomeni tudi, da lahko naslov pred domačimi gledalci potrdijo prvič po davnem letu 2000. Dokončna odločitev o vseh preostalih dvanajstih vmesnih je namreč padla na njihovih gostujočih tekmah. »Morda je še bolje, da imamo priložnost slaviti pred našimi navijači. Bolj čustvenega zaključka sploh ne bi moglo biti,« meni Bayernov vezist Leon Goretzka , ki naj bi tekmo začel namesto rahlo poškodovanega Martineza. Pri Bayernu je ob tem vprašljiv nastop Neuerja in Rodrigueza, pri Eintrachtu pa ne bo Tawathe in Rodeja.