Čeprav so sprva napovedali zgolj prekinitev snemanja oddaje, so se na ITV zaradi pritiskov vlade, parlamenta in organizacij, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, odločili, da oddajo ukinejo za vedno. Oddaja je bila namreč tarča kritik zaradi spodbujanja konfliktov med gosti, številni udeleženci pa so dejali, da so producenti oddaje z njimi manipulirali, čeprav so sami želeli zgolj pomoč pri reševanju osebnih težav. Številni so dejali, da so po udeležbi v oddaji zaradi negativnega prikaza njihove osebnosti razmišljali o samomoru.

Britanska javnost je sicer vedno bolj zaskrbljena zaradi negativnih vplivov tovrstnih oddaj in resničnostnih šovov na psihično zdravje udeležencev, še posebej po koncu snemanja, ko so ti prepuščeni samim sebi. Letos in lani so si na primer kar trije tekmovalci resničnostnega šova Love Island vzeli življenje, kljub temu da naj bi šov imel enega najstrožjih protokolov pri izbiranju tekmovalcev.

Oddajo Jeremy Kyle Show, ki je bila na sporedu od leta 2005, si je vsak dan ogledalo okoli milijon in pol gledalcev.