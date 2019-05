Najprej draga poroka, potem evrovizijski finale

Srbsko predstavnico na Evroviziji, 24-letno Neveno Božović, nocoj čaka finalni nastop, saj bo s skladbo Kruna nastopila kot 23. A še preden se je pevka, ki na Evroviziji nastopa že tretjič, odpravila v Tel Aviv, je svojo večno zvestobo obljubila črnogorskemu pilotu Nikoli Ivanoviću. Aprila sta se namreč v Budvi pevka in pilot, ki ima v lasti tudi restavracijo in hotel v Budvi, poročila na svatbi s 300 gosti, za poroko pa sta namenila kar 70.000 evrov. Na njej je bilo kar nekaj srbskih zvezdnikov, pa tudi starši tenisača Novaka Đokovića, ki so družinski prijatelji Božovićeve. Na poroki je nastopala skupina The Frajle, par pa si je za prvi ples izbral skladbo Ako te pitaju Petra Graša. Par na medene tedne ni odšel, saj so takoj po poroki sledile priprave na Evrovizijo, njen novopečeni mož pa jo je že obiskal v Tel Avivu.