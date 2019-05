Verjetno vas ni veliko, ki ne poznate serije Vitez za volanom (Knight Rider). V njej glavni junak Michael Knight (David Hasselhoff) »rešuje svet« pred zlikovci s pomočjo posebnega avtomobila po imenu KITT, ki zna in zmore praktično vse. Tudi ustno komunikacijo. V osemdesetih, ko je serija nastajala, se je kaj takega zdelo kot znanstvena fantastika, nekaj, kar se bo, če se bo, zgodilo »čez sto let«. Pa se je dejansko precej prej. Seveda (še) ne v tolikšni meri, pa vendarle so na cesti že avtomobili, s katerimi se lahko na neki način že pogovarjaš oziroma mu ustno sporočiš določene želje, ta pa jih nato udejanji. Eden takih je tudi novi mercedes A.

»Hi, mercedes.« To sta besedi, s katerima se vzpostavi povezavo z avtom, ki vljudno odzdravi in povpraša, kako lahko pomaga. In če mu denimo potarnate, da vas zebe, prilagodi temperaturo v kabini, če si zaželite določene skladbe, jasno ob ustreznih povezavah s telefonom, jo poišče, če ste lačni, ponudi restavracije v bližini… Skratka, izredno zabavna izkušnja, sploh ob dejstvu, da je šlo za avto nižjega srednjega razreda. Ta je od konkurentov v novi generaciji, pa naj bodo ti iz kroga ljudskih ali prestižnih tekmecev, toliko odstopil, da zdaj na prestolu mirno čaka junaka, ki ga bo izzval in se mu enakovredno postavil po robu. V tem trenutku ga na cestah namreč ni…

Da ne bo pomote – to velja tudi, če omenjene ustne komunikacije ne bi premogel. Mercedes A namreč, če pri kom še ne povsem dokončno že z atraktivno zunanjo podobo, popolnoma jasno zakoliči svoj položaj prvaka razreda z atraktivno in izjemno kakovostno notranjostjo. Ko sedete za volan, vas objame udoben sedež, nato pa potrebujete nekaj časa, da se razgledate naokoli, in še nekaj minut, da se spoznate z delovnim okoljem z dvema podolgovatima zaslonoma, ki omogočata ogromno personaliziranih nastavitev. Za upravljanje je tu posebna drsna ploščica, ki je zagotovo najboljša svoje vrste doslej, a če bi lahko izbirali, bi sami še vseeno dali glas velikemu okroglemu gumbu, ki ga je Mercedes v razredu A opustil. Skratka, brez kančka pretiravanja je tovrstna izkušnja navdušujoča do mere in čez njo, ki jo sicer poznamo iz najvišjih razredov prestižnih znamk. Glede tega se lahko tako le vprašamo, kaj Mercedes sploh lahko ponudi v svojih (precej) dražjih avtomobilih, da bo prekosil občutke iz svojega osnovnega modela? Kakor koli, na zadnji klopi je medtem navdušenja manj, z vidika prostornosti na njej ta avto ni povsem pri razrednem vrhu, zelo soliden pa je po drugi strani za ta razred tudi 370-litrski prtljažnik.

Pa vožnja? Tudi tu testni razred A ne razočara. Prostornina motorja 1,33-litra je nekaj, kar je pri Mercedesu sicer bolj izjema, a se njegovih 163 konjev (120 kW) znajde zelo dobro, za ta avtomobil v nobenem primeru ne glede na to, kakšen voznik ste, ne potrebujete niti konja več. Z njim je namreč A odziven pri vseh hitrostih (do stotice denimo pospeši v osmih sekundah), pa še zvočno prav lepo prede. Le porabo komaj deciliter pod osmimi litri na 100 kilometrov bi lahko interpretirali na več načinov, se pa strinjamo, da za avto te velikosti ni ravno nizka. Sicer pa lahko glede obnašanja vozila ponovimo izkušnje iz nekaterih primerkov z drugimi motorji – avto je lahkotno vodljiv, volanski mehanizem je neposreden, sedeži in ravno prav trdo vzmetenje pa zagotavljajo dovolj udobja tudi na daljših vožnjah.

Osnovna cena, dobrih 28.000 evrov, je, recimo temu, spodobna, samodejni 7-stopenjski menjalnik in paket AMG line, ki ponuja polno estetskih in drugih dodatkov, pa jo dvigneta na 34.960. In ne, nismo izgubili razsodnosti, pri polni zavesti trdimo, da je avto tudi te cene vreden. Do zadnjega evra! Seveda si lahko glede opreme nato še naprej izmišljujete po mili volji, pri čemer pa se meja še razumske cene lahko kaj hitro prekorači.