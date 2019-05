594 l je prostornina prtljažnika proceeda, njegova dolžinska mera je 4,6 metra.

20 % slovenskih kupcev kie ceeda naj bi se odločilo za različico proceed, 30 odstotkov odpade na karavane, 50 pa na kombilimuzine.

Zakaj je po novem petvratni proceed tako imenovani shooting brake? Enostavno zato, ker trivratne različice avtomobilov, kakršen je bil doslej pro cee'd, izginjajo in za kupce niso zanimive, še več, izginjajo tudi v nižjih razredih. Zato smo tudi sami spremenili filozofijo. (Azer Sarić, KMAG)

4 po moči različni motorji so na voljo pri proceedu. Bencinski imajo 120, 140 in 204 KM (88, 103 in 150 kW), slednji v različici GT, dizelski pa 136 KM (100 kW).

25.190 je osnovna cena proceeda (vstopni bencinar) z vključenim rednim popustom, na voljo so še tudi številni dodatni popusti.