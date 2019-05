Brexitski teater absurda

Zadnje, kar so Britanci pričakovali po brexitskem referendumu junija 2016, je bilo, da bodo še kdaj glasovali na evropskih volitvah. Pričakovali so, pa naj jim je bilo to prav ali ne, da bo Britanija konec marca (29. marca) zapustila EU. Namesto tega so brexit dvakrat preložili, drugič in zadnjič na zadnji dan oktobra, ker so otoški poslanci trikrat zavrnili sporazum o odhodu, ki ga je sredi novembra lani z EU sklenila konservativna premierka Theresa May. Britanija lahko zapusti EU kadarkoli prej, če bi poslanci potrdili premierkin sporazum.