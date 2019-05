Evropske volitve prinašajo še en prelomen dogodek za Evropo

Po letih številnih kriz evropska celina zdaj lažje diha. Gospodarske razmere so kljub znakom ohlajanja najboljše doslej. Brezposelnost je rekordno nizka. Optimizem kljub potekajočim trgovinskim napetostim z ZDA ni izginil, čeprav zaskrbljenost obstaja. Evropa je lep kraj, ki mu lahko rečemo domovina. In vendar so mnogi evropski državljani nezadovoljni, čeprav EU ne bi zamenjali za nobeno drugo povezavo. V takšnih okoliščinah se prihodnji teden evropski državljani odpravljajo volit novo sestavo evropskega parlamenta. Tudi na evropski ravni se obeta trend, ki je na zadnjih nacionalnih volitvah viden v vse več državah Evropske unije. Prišlo naj bi do močnejše fragmentacije političnega prostora, kar bo slednjič povzročilo precej drugačno politično podobo evropske komisije. Čas dvovladja evropske ljudske stranke in socialistov se bliža koncu.