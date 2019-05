Vojmir Urlep, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade: Demografski sklad je nujen, a potrebni bodo še drugi ukrepi

Demografski sklad ne bo v celoti razbremenil proračuna, prav tako ne bo mogel sam pokriti strmo naraščajočih pokojninskih izdatkov, zato bodo potrebni še mnogi drugi ukrepi, pravi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojmir Urlep. Zaradi izrazito neugodnih demografskih gibanj – in zakonske obveznosti – bi bilo dobro, da bi demografski sklad ustanovila že prejšnja vlada, a ji je to spodletelo zaradi različnih političnih interesov, ki so se križali pri obeh temeljnih vprašanjih: katero premoženje naj demografski sklad dobi in kakšen naj bo način upravljanja tega premoženja. Obe vprašanji sta na eni strani povezani s problemi, ki so jih pri upravljanju državnega premoženja doslej v večji ali manjši meri imele vse vlade, na drugi strani pa s predvideno spremembo strategije upravljanja državnih naložb, za izvajanje katere je pristojen SDH.