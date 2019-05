Vsa zadeva se je zakuhala zaradi več hujših konfliktov, ki so jih povzročila opravljanja in zaradi katerih so morale posredovati lokalne oblasti. Župan pravi, da so se te prepovedi pravzaprav domislili v barangays. To so najmanjše upravne enote, neke vrste četrtne skupnosti, v mestu jih je 24. Načeloma so podrejene mestni oblasti, a delujejo precej neodvisno. V desetih od teh skupnosti so prepoved opravljanja uvedli že pred slabima dvema letoma, je župan poročal ameriškemu časopisu Wall Street Journal, in na začetku so se jim vsi smejali. »Celo sam sem bil presenečen in sem se spraševal, kako naj bi to delovalo, saj so ocene, kaj je škodljivo opravljanje in kaj neškodljiv čvek, zelo subjektivne,« je dejal Ramon Guico III. A se je župan očitno uštel, prebivalcem teh skupnosti se zdi prepoved opravljanja precej v redu. Tako zelo v redu, da jo bodo, če bo temu pritrdil tudi mestni svet, zdaj razširili na vse mesto. In kaj bo v prihodnje kaznivo? »Gre za opravljanja, ki lahko škodijo ugledu neke osebe ali njegove družine, za govorice o aferah, ločitvah, finančnih zadevah, ki niso resnične in povzročijo velike probleme,« odgovarja župan. Zagrožena kazen je okoli 3,5 evra in tri ure družbeno koristnega dela, za »povratnike« pa lahko kazen znaša do 17 evrov.