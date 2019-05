V naši podalpski deželici je sicer železna srajca tista stara navada, da piknike in žar najpogosteje povezujemo s peko čevapčičev, kotletov, perutničk. Saj načeloma ni s tem nič zelo narobe, zagotovo je pa izjemno dolgočasno. Na žaru lahko namreč enostavno pripravimo čuda stvari, od najrazličnejše zelenjave (spomladi so na potezi šparglji in artičoke) prek rib, kozic, lignjev in drugih morskih jedi do mesnin vseh vrst in okusov. Izjemno se obnese kakšna marinirana ali dobro uležana govedina. Zelo redki se spomnijo na ravni plošči za žar speči denimo sicer zelo priljubljena jetrca (s čebulo). Na takšni plošči lepo uspe tudi sir za žar, da ohlajene polente, narezane na rezine, sploh ne omenjamo. Dandanes je v trgovinah namreč mogoče kupiti skoraj vse, kar si lahko zamislimo, in še marsikaj drugega. In res bi bilo škoda, če bi ostali pri skromnem tradicionalnem repertoarju. In ko smo ravno pri žaru z ravno ploščo, ki je le ena od različic: na njem je izredno enostavno speči ob robovih hrustljave palačinke, ki so lahko tudi orjaških razsežnosti in kvadratne oblike. Če spečemo slane, lahko vanje zavijemo kakšno dobroto z žara, manj slane oziroma sladke pa spečemo in nadevamo s čim primernim za sladico. Seveda po tem, ko ploščo ustrezno očistimo… Nekaj posebnega so goveji zvitki po naslednjem receptu, s katerimi boste v vlogi mojstra žara zanesljivo blesteli.

Goveji zvitki na žaru 700 g tenkih zrezkov iz dobro uležane govedine, 170 g zrele mocarele za rezanje, 120 g poltrdega ovčjega sira, 2 žlici oljčnega olja, 12 črnih oliv, 2 žlici kaper, 2 žlici krušnih drobtin (še boljši so zmleti orehi ali lešniki), morsko sol. Pripravimo žar: če uporabimo klasičnega, počakamo, da ogenj ugasne in nastane žerjavica, oglje naj dobi sivkasto prevleko. Žar z ravno ploščo, električni ali plinski, segrejemo na srednjo temperaturo. Zrezke nežno potolčemo od sredine proti koncu, a pazimo, da jih ne strgamo. Varčno jih posolimo. Mocarelo narežemo na polcentimetrske rezine in na vsak zrezek (odvisno od velikosti) položimo 2 ali 3. Olive izkoščičimo, sesekljamo in posujemo po mocareli. Na zrezke enakomerno drobno naribamo ovčji sir, nazadnje jih posujemo še s kaprami in drobtinami oziroma orehi. Vsak zrezek pokapljamo z malo oljčnega olja, jih rahlo zvijemo in zvitke zašpilimo z zobotrebci (po možnosti jih tesno zapremo). Razporedimo jih na segret (ne prevroč) žar in jih po vseh straneh enakomerno popečemo, nato pa jih, če je mogoče, pokrijemo s kovinskim pokrovom ali posodo in počasi pečemo še približno 5 minut, da so zunaj nekoliko hrustljavi, znotraj pa sočni. Če pripravimo manjše zvitke velikosti malo večjih čevapčičev, jih lahko namesto zapiranja z zobotrebcem prečno nanizamo na paličico za žar (kot na sliki) in spečemo podobno kot ražnjiče. Ponudimo jih s kakšno zelenjavno prilogo z žara, denimo s šparglji ali papriko, poleg se priležejo tudi različne omake in popečena polenta.