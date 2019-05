Skoči v prepad na lastno odgovornost

Slovenija je vse bolj turistična dežela, pomemben del tega posla pa je tudi avanturistični turizem, ki je zadnja leta izjemno priljubljen povsod po svetu. Zato ne preseneča, da zadnja leta kot gobe po dežju rastejo različni adrenalinski in pustolovski parki. Tako je na primer spust po jeklenici v Planici nekaj, kar je nujno vsaj enkrat preizkusiti, pa tudi bovški ne zaostaja ali pa ga celo prehiteva. Naprave in objekti so konstruirani tako, da zagotavljajo maksimalno varnost obiskovalcem, ampak kaj, ko se vedno kje kaj zalomi in se še prehitro zgodi nesreča. upravljavci so vse skupaj rešili z izjavo o lastni odgovornosti uporabnikov, ki naj bi jih odrešila objektivne odškodninske odgovornosti, vprašanje pa je, če takšen podpis to res avtomatično izključuje.