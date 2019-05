Da imamo ljudje radi simulacije zaprtih prostorov, iz katerih se je treba rešiti s pomočjo lastne iznajdljivosti, priča obstoj labirintov, ki jih človeštvo pozna že vse od antične Grčije. Sčasoma se je ideja tovrstne zabave nadgrajevala (tudi) skozi računalniške igre, vrhunec pa dosegla v tem tisočletju s pojavom sob pobega, kot pri nas imenujemo tudi v tujini izjemno priljubljene escape rooms.

Prva ljubljanska soba pobega letos praznuje peto obletnico, v minulega pol desetletja pa je vrata odprlo več kot dvajset sob pobega. Nekatere med njimi so svoja vrata že zaprle, hkrati pa nenehno vznikajo nove.

Za lažjo odločitev, kam se v Ljubljani odpraviti na nekoliko drugačno zabavo s prijatelji, družino ali sodelavci, smo pripravili seznam sob pobega. Te se v svoji ponudbi precej razlikujejo, imajo pa tudi nekaj skupnih imenovalcev: če ni navedeno, da je soba primerna za otroke, je običajna starostna omejitev 13 ali 14 let, mlajši pa lahko tovrstno zabavo izkusijo v spremstvu odrasle osebe. Prav vsem ponudnikom je skupno, da od obiskovalcev zahtevajo vnaprejšnjo rezervacijo termina. Cene ljubljanskih sob pobega so precej primerljive, v povprečju mora oseba za eno uro odšteti nekje od 15 do 20 evrov.

Enigmarium – Število sob: 7 (Skrivnostni recept Maestra Luigija, (m)Učilnica, Izgubljeni navdih umetnika, Prva detektivska agencija, (od)Rešitev, Unlock Ljubljana, Sensperience) – Lokacija: Trdinova ulica 8 – Posebnosti: igra Unlock Ljubljana, ki poteka na prostem v središču Ljubljane, in igra Grajski pobeg, ki se dogaja na ljubljanskem gradu. Posebnost je tudi nova oblika sob pobega, imenovana Sensperience, katere glavna značilnost je, da imajo igralci prevezane oči, poudarek pa je na drugih čutilih. – Cena: 60 evrov za vsako od sedmih sob in za Unlock Ljubljana, 90 evrov za Sensperience Povezava

Gozdne – Število sob: 4 za odrasle (Reši ptiča, Odrešeni, Pobeg v mesečini, Zaljubljeni zmaj) in 2 za otroke (Gusarski zaklad, Vila Angelika) – Lokacija: gozd v Ljubljani (za točno lokacijo je treba narediti rezervacijo) – Posebnosti: gre za igre po principu klasičnih sob pobega, le da potekajo na prostem, v gozdu. Ker se razmere v gozdu nenehno spreminjajo, je izkušnja za vsako skupino nekoliko drugačna. – Cena: 60 evrov za otroške in eno odraslo igro, 70 evrov za preostale Povezava

Brainout – Število sob: 3 (Srce morja, Duša v omari, Brainfighter – Cosmos) in VR-dnevna soba – Lokacija: Trdinova ulica 4 – Posebnosti: lani odprta soba pobega se kot prva v Sloveniji ponaša z VR- (virtualna resničnost) in AR- (obogatena resničnost) tehnologijo. Ena od dveh klasičnih sob ima svojo zrcalno repliko, kar omogoča tekmovanje dveh skupin. – Cena: za par ali tri osebe 50 evrov, za do pet ljudi 70, za skupino šestih ali sedmih pa 90 evrov. Cena za večje skupine (8–10 ljudi) je 120 evrov, za do 14 igralcev pa 160. Povezava

The Key – Število sob: 2 (Da Vinci & Sherlock, Čudežna dežela) – Lokacija: Obrežna steza 2 – Posebnosti: soba Da Vinci in Sherlock v resnici vključuje dve sobi, soba Čudežna dežela pa je primerna tudi za otroke. – Cena: 50 evrov za skupino dveh ali treh oseb, 60 evrov za do pet ljudi in 100 evrov za do deset ljudi Povezava

MindMaze – Število sob: 2 (Alkimistova soba, Okupirana Ljubljana) – Lokacija: Trubarjeva ulica 24 – Posebnosti: občasno so v sobah navzoči tudi živi igralci, ki obiskovalce na vljuden način (ali pa tudi ne – odvisno od izbrane sobe) vodijo skozi igro. – Cena: 50 evrov za dva do tri in 60 evrov za do pet igralcev. Pri šestih igralcih je cena 72 evrov. Povezava

The Dragon Temple – Število sob: 2 (Zmajev tempelj, Plečnikova koda) – Lokacija: Tovarniška ulica 18 – Posebnosti: Gre za doživljajsko igro, v kateri sodeluje v kostum oblečen gamemaster. V ponudbi je tudi igra Plečnikova koda, ki se odvija na prostem, v središču Ljubljane. – Cena: obisk sobe Zmajev tempelj stane 60, igra na prostem Plečnikova koda pa 20 evrov. Povezava

Prison Break – Število sob: 4 (Celica 1, Celica 2, Celica 3, Samica) – Lokacija: Tobačna ulica – Posebnosti: sobe so težavnostno raznolike, pri čemer je za izhod iz Celic 2 in 3 potrebnega tudi nekaj fizičnega napora. Prison Break je edini ponudnik, ki tovrstno zabavo ponuja tudi posameznikom – tem je namenjena soba Samica (ki jo lahko izbere tudi skupina). – Cena: 25 evrov za enega igralca (Samica), 40 za dva (45 za Samico), 50 za 3 (65 za Samico), 65 za štiri (80 za Samico), 89 za pet in 90 evrov za šest igralcev Povezava

EscapeCoin – Število sob: 1 – Lokacija: Pivovarniška 6 (Študentski kampus) – Posebnosti: v tej sobi pobega ne iščete izhoda, da bi ubežali zombijem ali morilcem, pač pa je cilj dosežen, ko ugotovite, kam je heker skril podatke za dostop do svojega velikanskega premoženja v kriptovalutah. – Cena: osnovna cena je 60 evrov, študentom se prizna pet evrov popusta, tolikšen popust na osnovno ceno pa se prizna tudi ob predložitvi escape coin žetona. Povezava

Breakout – Število sob: 1 (Skrivnostni čarovnik) – Lokacija: Miklošičeva cesta 16 – Posebnosti: najmanjše število igralcev je štiri. V igri skrivnostni čarovnik razbije skupino, igralci pa morajo skupaj najti pot iz čarovnikove delavnice. – Cena: 20 evrov na osebo, največje dovoljeno število igralcev je osem. Povezava

Fox in a box – Število sob: 3 (Tesla's mystery, Zodiac killer, Zombie lab) – Lokacija: Gosposvetska cesta 5 – Posebnosti: Gre za franšizo, ki ima 23 sob pobega na štirih celinah. – Cena: 60 evrov za do pet udeležencev, če jih je šest, se podraži za 12 evrov. Povezava