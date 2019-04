Kot je dejal za televizijsko mrežo Sky News, je več deset strankinih predstavnikov že pisalo Mayevi in ji sporočilo, da se ne nameravajo udeležiti evropskih volitev. »To bi bila za nas popolna katastrofa,« je dodal.

Mayeva, ki ji nikakor ne uspe zagotoviti podpore britanskega parlamenta za ločitveni sporazum z EU, je dosegla prožen zamik brexita do 31. oktobra letos in če država ne bo prej izstopila iz povezave, namerava maja izvesti tudi volitve v Evropski parlament.

Toda številni pripadniki njene stranke nastopu na volitvah nasprotujejo. »Kaj jim boste rekli - volite me in čez tri mesece me ne bo več? To je popolnoma nesmiselno,2 je prepričan Duncan Smith.

Po njegovih besedah gre za to, ali so konservativci izpolnili zavezo, da bo Združeno kraljestvo zapustilo EU. »Resnično moramo oditi in preprosto ne moremo nastopiti na evropskih volitvah,« je še dejal.

Britanska vlada bo sicer prihodnji teden nadaljevala pogovore z opozicijskimi laburisti o tem, kako premakniti brexit z mrtve točke. Če do 23. aprila, ko se z velikonočnih počitnic vrnejo poslanci, ne bodo dosegli dogovora, bodo po besedah Davida Lidingtona, de facto namestnika Mayeve, parlamentu v glasovanje predložili več možnih rešitev.