Protestniki v Sudanu zahtevajo oblikovanje civilne vlade

Protestniki v Sudanu tri dni po državnem udaru, ki je z oblasti odnesel dolgoletnega predsednika Omarja al Baširja, od novega vojaškega vodstva države zahtevajo oblikovanje civilne vlade. Predstavniki protestnikov so vojaškemu vodstvu predstavili svoje zahteve in opozorili, da bodo vztrajali do njihove izpolnitve.