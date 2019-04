Serija z naslovom Ponovna vzpostavitev spominov (Reestablecer memorias) je del nove razstave, ki jo Ai Weiwei predstavlja v Univerzitetnem muzeju sodobne umetnosti v mehiškem glavnem mestu.

»Pozabite, da sem umetnik. Sem človek kot vi, ki se skupaj s prizadetimi ljudmi sprašuje, kako to, da vlada po štirih letih ne pride do odgovora, zakaj se sosedov fant ni vrnil domov,« je med drugim dejal umetnik. »Kašna vlada je to, v kakšni družbi živimo?« je umetnikovo ogorčenost povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Umetniško delo je pospremljeno s kronologijo dogajanja primera pogrešanih mehiških študentov. Začne se z nočjo 26. septembra 2014, ko so študente v mestu Iguala zajeli skorumpirani policisti. Sledi 27. januar 2015, ko so preiskovalci predstavili uradno različico dogodkov, potrjeno od državne oblasti, po kateri naj bi študente predali članom tolpe, povezane s policijo, ki naj bi študente ubili in trupla sežgali na deponiji. Sledi 6. september, ko skupina neodvisnih strokovnjakov zavrne omenjene ugotovitve mehiških oblasti.