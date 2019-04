Igra prestolov je pravi popkulturni fenomen, na to nakazuje njeno preseganje strogega kroga navdušencev nad domišljijskimi svetovi ali televizijskimi serijami nasploh. V zadnjem desetletju je tudi z dobro zastavljeno marketinško strategijo postala tako vseprisotna, da le redki niso vsaj slišali zanjo.

Nekatere fraze iz zgodbe Igre prestolov so se uveljavile v vsakdanjem diskurzu, pri čemer z naskokom vodi fraza "Zima prihaja", slogan ene od plemiških družin v seriji, ki namiguje na neizogiben prihod hudih časov.

Pri vzpostavljanju kultnega statusa televizijske serije je svojo vlogo odigralo tudi dejstvo, da je serija prehitela knjižno predlogo.

Ameriški pisatelj George Raymond Richard Martin namreč kljub nestrpnemu pričakovanju številnih oboževalcev z vsega sveta še vedno ni spisal predvidenih sklepnih dveh romanov iz svoje serije Pesem ledu in ognja, v ameriški televizijski hiši HBO pa so se izjemno uspešno televizijsko serijo odločili pripeljati do konca brez čakanja na izdajo romanov.