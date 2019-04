Požar v obratu za predelavo odpadkov v Lenartu

Ponoči je zagorelo v lenarškem podjetju, ki se ukvarja s skladiščenjem in predelavo odpadkov. Ogenj je zajel veliko halo, v kateri so skladiščili odpadni plastični material. Vzrok in škoda nista znana, poroča portal 24ur.