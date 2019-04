Na primorski avtocesti bosta do 14. ure zaradi nujne sanacije vozišča zaprta vozni in odstavni pas med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Pred opoldnevom je tam po podatkih prometnoinformacijskega centra nastal približno pet kilometrov dolg zastoj.

Štajerska avtocesta bo med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani zaradi odstranjevanja cestninske postaje Vransko zaprta do ponedeljka do 5. ure. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na izvozu Šentrupert je danes okoli opoldneva nastal približno kilometer dolg zastoj.

Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Krtina proti Ljubljani. Od ponedeljka zjutraj bo promet na delu odseka med Vranskim in Šentrupertom zaradi odstranjevanja cestninske postaje in obnove približno štirih kilometrov vozišča v obeh smereh urejen po dveh zoženih pasovih tako proti Mariboru kot proti Ljubljani.