Predstavništvo WHO za Libijo je na twitterju sporočilo, da bo organizacija v Tripolis poslala medicinsko opremo in dodatno osebje. Obenem so obsodili napade na zdravstveno osebje med spopadi, ki so se začeli 4. aprila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih urada ZN za humanitarne zadeve (Ocha) je bilo zaradi spopadov razseljenih več kot 13.500 ljudi, več kot 900 pa se jih je moralo zateči v začasna zatočišča.

Sile generala Haftarja (LNA), ki so sprožile ofenzivo za zavzetje Tripolisu, zavračajo mednarodne pozive po ustavitvi spopadov. Enote mednarodno priznane libijske vlade so v odgovor začele protiofenzivo.

Sprti strani sta ob spopadih na tleh izvajali tudi letalske napade, nato pa druga drugo obtoževali napadov na civiliste, še poroča AFP.