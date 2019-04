Lanskoletna izvedba prvega drive-in kina je bila zelo uspešna, zato so se v Kinu Bežigrad odločili, da tudi letošnje poletje omogočijo filmskim sladokuscem retro izkušnjo ogleda filmskih uspešnic iz udobja lastnega avtomobila.

Filme bodo prikazovali ob večerih konec tedna, vse od maja do julija. Poskrbeli bodo tudi za bogat spremljevalni programi za vse generacije. Filmski program, ki še ni objavljen, bo po zagotovilih organizatorjev ponudil svetovne filmske klasike, ki bodo gledalce vrnile v preteklost.

Tudi letos si bo ob ogledu filma mogoče pri dekletih na kotalkah naročiti hrano, kar je, kot so zapisali organizatorji, prav tako del stilskega koncepta trendovskega drive-in kina iz 60. let.

Znan in preprost koncept drive-in kina, ki je postal priljubljen v ZDA v 60. letih minulega stoletja, so sčasoma posvojili tudi v Evropi. Pri snovanju koncepta so v Kinu Bežigrad sledili predvsem vzoru klasičnih ameriških drive-in kinov. Drive-in kino na Viču lahko sprejme približno 70 osebnih vozil.