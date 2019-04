Pri trgovskih prostorih je bila lani največja transakcija Mercatorjeva prodaja in ponovni najem 10 trgovskih centrov, ki so jo s Supernovo izvedli za 116 milijonov evrov. Sledila je prodaja osmih trgovskih centrov Stop Shop, od tega treh v Sloveniji, preostalih pa na Hrvaškem in v Srbiji, ki jih je od MID Group kupila družba Immofinanz za skupno 90 milijonov evrov. V Domžalah je MID Group prodala center Arcadia KD Skladom za 16,2 milijona evrov, so v Remaxu navedli v ta teden objavljenem poročilu.

Pri pisarniških prostorih sta izstopala posla družbe KD Skladi, ki je v Ljubljani od VB Nepremičnin kupila Tivoli center za 13 milijonov evrov in od družbe Centrice južno stavbo Steklenih dvorov za 12,7 milijona evrov. Prodana je bila med drugim tudi stavba na Dimičevi v Ljubljani, kjer je prostore nekoč najemal Nacionalni preiskovalni urad, in sicer jo je od Hete kupila Delta Team za 7,3 milijona evrov.

Pri industrijskih nepremičninah izstopa območje nekdanjega Litostroja v Ljubljani, ki ga je od Litostroja Jeklo (oz. DUTB) kupila družba LTH Castings za 11,5 milijona evrov. Po okoli pet milijonov evrov so bili vredni posli z logističnim objektom Goodyear v Kranju (kupila družba Mlado od Immorent Epsilon), industrijskim kompleksom ob Celovški cesti v Ljubljani (kupil Davidov hram od A1 nepremičnine) in industrijskim objektom na Tržaški cesti v Ljubljani (kupil Geoprodukt od Semenarne).