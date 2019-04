Med članicami organizacije so plače zaposlenih, ki nimajo otrok, najbolj obremenjene z davki in prispevki v Belgiji (52,7 odstotka), je razvidno iz raziskave o sistemih stroškov dela, ki jo je pred kratkim na svojih spletnih straneh objavila OECD. Sledita Nemčija (49,5 odstotka) in Italija (47,9 odstotka).

Najnižjo obremenitev plač zaposlenih brez otrok imajo po drugi strani v Čilu (sedem odstotkov), na Novi Zelandiji (18,4 odstotka), v Mehiki (19,7 odstotka) in Švici (22,2 odstotka). Slovenija se, kot rečeno, s 43,3-odstotno obremenitvijo plač uvršča precej nad povprečje držav članic OECD.

Poleg Belgije, Nemčije in Italije imajo višjo obremenitev plač zaposlenih brez otrok kot v Sloveniji le še Francija, Avstrija, Madžarska in Češka.

Pod povprečjem OECD pa je v Sloveniji obremenitev plač tistih zaposlenih, ki imajo otroke, saj jim med drugim pripadajo otroški dodatek in davčne olajšave. Poročenemu zaposlenemu z dvema otrokoma v članicah OECD so v letu 2018 od plače v povprečju obračunali 26,6 odstotka davkov in prispevkov. V Sloveniji je bilo to povprečje pri 25,2 odstotka, je razvidno iz raziskave OECD. To pomeni 22. mesto.

Do minule gospodarske in finančne krize se je obremenitev plač v industrijskih državah vztrajno zmanjševala, a se po letu 2009 obrnila navzgor, zdaj pa od leta 2013 spet pada. V celoti se je obremenitev plač povprečnega zaposlenega brez otrok z davki in prispevki v članicah OECD med letoma 2000 in 2018 zmanjšala za 1,3 odstotne točke.

Lani je do zmanjšanja prišlo četrto leto zapored, vendar pa je OECD opazila rahlo rast obremenitve plač z davki in prispevki v kar 22 državah oz. skoraj dveh tretjinah članic. Med temi je tudi Slovenija (+0,34 odstotne točke).