Demokrati postavili nov rok za predajo Trumpovih davčnih napovedi

Demokrati v ameriškem kongresu so davčni službi v soboto postavili nov in obenem končni rok, do katerega mora izročiti davčno napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa. Potem ko se Trumpova administracija ni držala roka, ki je potekel 10. aprila, ima zdaj čas za to do 23. aprila. Finančni minister Steven Mnuchin je dejal, da bodo do roka dali odgovor.